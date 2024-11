Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Canosa di Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge leggere. I dati meteorologici mostrano un’alta copertura nuvolosa, che si manterrà costante durante tutta la giornata, con temperature che si attesteranno attorno ai 10°C. La presenza di piogge intermittenti, soprattutto nelle prime ore del giorno, contribuirà a un aumento dell’umidità, che raggiungerà valori elevati.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con cielo coperto e una leggera brezza da nord-nord est. La probabilità di precipitazioni sarà assente, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 61%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0.61mm. Le temperature scenderanno fino a 9,9°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,8 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo continueranno a segnalare piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e si registreranno accumuli di pioggia leggera, con valori di 0.37mm e 0.29mm. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’85%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non cambieranno significativamente. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con cielo coperto e piogge leggere che riprenderanno, portando accumuli di 0.7mm e 0.43mm. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 94%. La brezza leggera da ovest accompagnerà la serata, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un’alta probabilità di piogge e temperature che si manterranno fresche. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e di portare con sé un ombrello, soprattutto per le attività all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni meteo potrebbero continuare a essere instabili, con possibilità di ulteriori precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.2° perc. +10.1° prob. 9 % 3.6 NO max 4.5 Maestrale 64 % 1022 hPa 5 pioggia leggera +11.3° perc. +10.2° 0.18 mm 6.7 O max 10.1 Ponente 65 % 1022 hPa 8 pioggia leggera +9.9° perc. +8.4° 0.12 mm 10.8 ONO max 13.1 Maestrale 84 % 1024 hPa 11 pioggia leggera +10.1° perc. +9.4° 0.24 mm 4.7 ONO max 5.7 Maestrale 84 % 1023 hPa 14 pioggia leggera +10.4° perc. +9.7° 0.29 mm 2.4 N max 4.4 Tramontana 84 % 1021 hPa 17 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° prob. 72 % 4.4 NO max 6 Maestrale 88 % 1021 hPa 20 cielo coperto +10° perc. +10° prob. 42 % 3.3 NO max 6.2 Maestrale 92 % 1020 hPa 23 pioggia leggera +10° perc. +9.4° 0.87 mm 6 O max 7.4 Ponente 94 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:36

