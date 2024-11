Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Canosa di Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mantenendo una temperatura intorno ai 11°C. La brezza leggera proveniente da Sud-Ovest accompagnerà la serata, con una velocità del vento che si attesterà attorno ai 6-7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra l’85% e l’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il clima continuerà a essere mite, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. La brezza leggera persisterà, con velocità del vento che varierà tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 61%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 19°C, con un cielo che si manterrà sereno. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che si attesterà attorno ai 8-9 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 55%.

La sera porterà una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13-14°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole sparse. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo condizioni di comfort per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e un clima generalmente secco. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto e passeggiate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11.4° perc. +10.8° Assenti 7.2 SSO max 7.2 Libeccio 86 % 1023 hPa 5 poche nuvole +11.2° perc. +10.6° Assenti 6.7 SSO max 6.6 Libeccio 85 % 1023 hPa 8 poche nuvole +14.2° perc. +13.6° Assenti 4.3 SSO max 6.1 Libeccio 71 % 1024 hPa 11 poche nuvole +17.9° perc. +17.3° Assenti 3.6 OSO max 7.8 Libeccio 58 % 1023 hPa 14 poche nuvole +18.6° perc. +18.1° Assenti 6.2 ENE max 5.2 Grecale 57 % 1022 hPa 17 poche nuvole +14.5° perc. +14° Assenti 7.4 SE max 8.4 Scirocco 73 % 1023 hPa 20 poche nuvole +13.8° perc. +13.2° Assenti 8.2 SSO max 8.9 Libeccio 74 % 1024 hPa 23 poche nuvole +12.7° perc. +12.2° Assenti 8.6 SO max 9.8 Libeccio 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:28

