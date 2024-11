Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 25 Novembre, Cantù si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno su valori piuttosto freschi, oscillando tra i 6,3°C e i 7,5°C. La presenza di venti leggeri, con velocità che non supereranno i 4 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto tranquilla, sebbene ci sarà una leggera probabilità di pioggia nel corso della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,3°C, con un cielo completamente coperto. La copertura nuvolosa rimarrà costante e non si registreranno precipitazioni. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord Ovest, con intensità che varierà tra 1,9 km/h e 4,5 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 62%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 7,4°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni significative, mentre l’umidità si attesterà attorno al 65%. I venti saranno sempre leggeri, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7,5°C, con un cielo ancora coperto. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma ci sarà un incremento dell’umidità, che raggiungerà il 71%. I venti continueranno a essere deboli, con direzione prevalentemente Sud Ovest.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6,9°C. Il cielo rimarrà coperto e si registrerà una leggera pioggia verso le 23:00, con una quantità di 0,1 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cantù indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di piogge leggere e temperature che non subiranno variazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.3° perc. +6.3° Assenti 3.2 NO max 4.9 Maestrale 64 % 1031 hPa 4 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° Assenti 2.2 NO max 3.3 Maestrale 64 % 1030 hPa 7 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° prob. 4 % 2.4 ONO max 3.5 Maestrale 66 % 1029 hPa 10 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° prob. 4 % 2.7 O max 4.1 Ponente 65 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 8 % 1.9 OSO max 2.8 Libeccio 66 % 1026 hPa 16 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° prob. 8 % 3.6 SSO max 4.4 Libeccio 70 % 1025 hPa 19 cielo coperto +6.9° perc. +6.9° prob. 14 % 1.6 NO max 2.6 Maestrale 73 % 1025 hPa 22 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 16 % 2.7 OSO max 3.6 Libeccio 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:42

