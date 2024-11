Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Cantù si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +7,5°C a un massimo di +11,8°C, con una sensazione di freddo accentuata dalla presenza di venti leggeri. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, rendendo la giornata asciutta, ma con un’umidità che si attesterà attorno al 69% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +8,6°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,4 km/h e 4,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà attorno al 66%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +9,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma si manterrà comunque su livelli elevati.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di +11,8°C intorno alle 14:00, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà al 81%. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a un clima gradevole nonostante l’umidità.

La sera porterà un ritorno delle nubi, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno progressivamente, attestandosi attorno ai +7,5°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cantù nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno fresche e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono piogge significative, ma l’umidità potrebbe rendere le giornate più fresche del previsto. Si consiglia di prepararsi per un clima autunnale, con abbigliamento adeguato per affrontare le temperature più basse, specialmente nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 25 % 1.7 NNO max 3.5 Maestrale 66 % 1022 hPa 4 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° prob. 31 % 4.6 NNO max 8 Maestrale 65 % 1021 hPa 7 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 17 % 4 NO max 7.4 Maestrale 68 % 1023 hPa 10 cielo coperto +10.1° perc. +8.7° prob. 10 % 1.8 NO max 4.4 Maestrale 60 % 1025 hPa 13 cielo coperto +11.6° perc. +10.2° Assenti 4.3 OSO max 6.2 Libeccio 52 % 1024 hPa 16 nubi sparse +10.3° perc. +8.8° Assenti 5.1 OSO max 9.6 Libeccio 55 % 1024 hPa 19 nubi sparse +8.7° perc. +8.7° Assenti 2.6 N max 3.7 Tramontana 62 % 1025 hPa 22 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 4.7 N max 5.2 Tramontana 68 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.