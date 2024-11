Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Cantù si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +11,7°C e i +16,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, rendendo l’aria leggermente umida, ma non sgradevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai +12°C. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, ma non si registreranno precipitazioni. La situazione rimarrà stabile fino alle prime ore del mattino, quando si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa.

Nella mattina, il cielo passerà da sereno a parzialmente nuvoloso, con nubi sparse che copriranno il 38% del cielo alle 07:00 e aumenteranno fino a un 85% di copertura alle 10:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +16°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che si manterranno sotto i 5 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo tornerà a stabilizzarsi con cielo sereno. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +16°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. L’umidità si attesterà tra il 61% e il 76%, garantendo un clima piacevole. La velocità del vento rimarrà bassa, favorendo una sensazione di tranquillità.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +11,7°C a fine giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a mantenersi debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cantù nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Le notti potrebbero risultare fresche, ma senza particolari variazioni climatiche. Si consiglia di approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’aria pulita.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.9° perc. +11.3° Assenti 3.8 N max 3.6 Tramontana 83 % 1026 hPa 4 cielo sereno +11.3° perc. +10.6° Assenti 4 N max 3.7 Tramontana 81 % 1025 hPa 7 nubi sparse +11.3° perc. +10.5° Assenti 3.4 N max 3.4 Tramontana 77 % 1026 hPa 10 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° Assenti 3.6 S max 2.3 Ostro 65 % 1025 hPa 13 cielo sereno +16.2° perc. +15.5° Assenti 4.6 S max 3.1 Ostro 61 % 1024 hPa 16 cielo sereno +14.5° perc. +13.9° Assenti 3.5 S max 3.8 Ostro 72 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13° perc. +12.5° Assenti 2.3 ENE max 2.4 Grecale 83 % 1025 hPa 22 poche nuvole +12° perc. +11.4° Assenti 2.2 NNE max 2.2 Grecale 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:00

