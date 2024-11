Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Lunedì 11 Novembre a Cantù si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, permettendo una buona visibilità e un abbassamento delle temperature, che toccheranno minimi intorno ai 9°C. La mattina seguirà con cieli sereni e un incremento graduale delle temperature, che raggiungeranno i 12°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve calo termico, ma le temperature si manterranno comunque sopra i 10°C. La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo sereno e una buona visibilità. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature che si alzeranno rapidamente, raggiungendo i 12°C entro le 10:00. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a oscillare attorno ai 12-13°C, mantenendo un clima gradevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un massimo del 4% di nuvole nel cielo. Le condizioni di umidità si attesteranno intorno al 51-57%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida. La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno fino all’81% del cielo, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Cantù indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni al mattino e nel pomeriggio. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità in serata. Nei giorni successivi, le previsioni del tempo suggeriscono un possibile ritorno di condizioni più instabili, con un aumento della probabilità di precipitazioni. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.9° perc. +9.6° Assenti 5.1 NNE max 4.7 Grecale 69 % 1024 hPa 4 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 4.3 N max 4.1 Tramontana 69 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.9° perc. +8.9° Assenti 3.1 NNE max 3 Grecale 67 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12° perc. +10.8° Assenti 4 S max 2.3 Ostro 58 % 1025 hPa 13 cielo sereno +13.4° perc. +12.2° Assenti 4.7 S max 3.9 Ostro 51 % 1023 hPa 16 cielo sereno +11.7° perc. +10.4° Assenti 3.5 SSE max 5.1 Scirocco 57 % 1023 hPa 19 cielo sereno +10.1° perc. +8.9° Assenti 1.8 E max 2 Levante 66 % 1023 hPa 22 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 1.2 ENE max 1.6 Grecale 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:53

