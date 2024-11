Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 13 Novembre a Cantù si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con temperature che scenderanno fino a 6,1°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno un massimo di 11,2°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a una sensazione di freschezza, con temperature che si attesteranno attorno ai 9,2°C. La sera continuerà a mantenere condizioni di cielo coperto, con temperature che si abbasseranno ulteriormente.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di 7,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 52%, con una leggera brezza proveniente da nord. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, fino a raggiungere un cielo completamente sereno alle 02:00, con temperature che scenderanno fino a 6,4°C.

La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature che si alzeranno rapidamente. Alle 08:00, la temperatura sarà di 7,4°C, e alle 10:00 si raggiungeranno i 10°C. L’umidità si manterrà attorno al 48%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente, passando da una temperatura di 11,2°C a 9,2°C entro le 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 99% nel tardo pomeriggio, con un’umidità che si attesterà attorno al 51%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 7,3°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che aumenterà fino al 67%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cantù indicano una giornata di Mercoledì con un clima variabile, che inizierà sereno ma si trasformerà in nuvoloso nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero continuare a mantenere condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +6.9° perc. +6.9° Assenti 4.3 N max 4.6 Tramontana 70 % 1026 hPa 4 cielo sereno +6.3° perc. +5.4° Assenti 5.4 N max 5.6 Tramontana 68 % 1025 hPa 7 cielo sereno +6.1° perc. +6.1° Assenti 4.1 N max 4.4 Tramontana 63 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10° perc. +10° Assenti 2.6 S max 1.7 Ostro 48 % 1025 hPa 13 cielo coperto +11.2° perc. +9.6° Assenti 3.9 S max 1.5 Ostro 44 % 1022 hPa 16 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.7 SSO max 2.8 Libeccio 49 % 1021 hPa 19 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 3.6 E max 3.9 Levante 57 % 1022 hPa 22 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 2.5 ENE max 2.8 Grecale 64 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.