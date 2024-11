Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 27 Novembre a Cantù si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, con una graduale transizione verso condizioni più serene nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente durante le prime ore del giorno, per poi ridursi nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La velocità del vento sarà generalmente bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,2°C. L’umidità sarà elevata, attorno al 94%, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 0,4 km/h e 1,3 km/h.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente, con cielo ancora coperto e temperature che varieranno tra 7,6°C e 9°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85-91%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con intensità che non supererà i 2,2 km/h. Anche in questa fase, non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 9,6°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno all’81%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo che diventerà sereno o con poche nuvole. Le temperature si abbasseranno, scendendo fino a 6,8°C. L’umidità rimarrà intorno all’88-89%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cantù indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, seguito da un graduale miglioramento. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero scendere leggermente, ma senza particolari eventi meteorologici significativi. Gli amanti del sole potrebbero trovare soddisfazione nei cieli sereni previsti per le giornate a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 1.3 ONO max 1.7 Maestrale 94 % 1024 hPa 4 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 0.5 SSO max 1.3 Libeccio 92 % 1023 hPa 7 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 2 % 0.9 N max 1.2 Tramontana 91 % 1024 hPa 10 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 2 % 2.2 OSO max 2.5 Libeccio 88 % 1025 hPa 13 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 2.5 SO max 1.7 Libeccio 83 % 1024 hPa 16 nubi sparse +8.1° perc. +8.1° Assenti 1.4 OSO max 1.7 Libeccio 88 % 1024 hPa 19 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 2.2 NNO max 2 Maestrale 89 % 1025 hPa 22 poche nuvole +6.9° perc. +6.9° Assenti 3.7 N max 3.4 Tramontana 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 16:41

