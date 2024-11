Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Cantù indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in lieve aumento durante le ore diurne. I dati raccolti mostrano una transizione da una notte fredda a una mattina e un pomeriggio più miti, con un cielo che si manterrà sereno per gran parte della giornata. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza particolari variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, si registrerà un cielo coperto fino all’00:00, con una temperatura di +1,1°C e una percezione di freddo che scenderà fino a -0,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 95%, con una probabilità di precipitazioni del 89%, anche se non si prevederanno piogge. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e, a partire dall’01:00, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, fino a raggiungere condizioni di cielo sereno entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, le temperature si attesteranno intorno ai +1,4°C alle 06:00, con una leggera brezza proveniente da Nord. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +7,3°C intorno alle 12:00. L’umidità si manterrà attorno al 32%, favorendo un clima secco e gradevole. La velocità del vento varierà tra i 14 km/h e i 16 km/h, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente fredda.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di +7,4°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a +5,7°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’intensità del vento che si manterrà tra i 11 km/h e i 14 km/h. L’umidità continuerà a rimanere bassa, contribuendo a un clima piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo a +1,5°C alle 19:00 e a +0,6°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calar della notte. L’umidità si attesterà attorno al 48%, mantenendo un’atmosfera secca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cantù nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle temperature notturne, che potrebbero scendere notevolmente, richiedendo abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +0.5° perc. -1.9° prob. 2 % 7.4 NO max 13 Maestrale 81 % 994 hPa 4 cielo sereno +0.9° perc. -2.5° Assenti 10.8 NNO max 28.1 Maestrale 72 % 998 hPa 7 cielo sereno +1.2° perc. -3.2° Assenti 16.8 N max 36.3 Tramontana 63 % 1002 hPa 10 cielo sereno +5.5° perc. +2.5° Assenti 14.1 N max 30.3 Tramontana 47 % 1005 hPa 13 cielo sereno +7.4° perc. +4.9° Assenti 14.4 N max 28.9 Tramontana 31 % 1007 hPa 16 cielo sereno +3.9° perc. +1° Assenti 11.4 NNO max 25 Maestrale 47 % 1010 hPa 19 cielo sereno +1.5° perc. -2.2° Assenti 13.2 N max 27.1 Tramontana 49 % 1015 hPa 22 cielo sereno +0.8° perc. -3° Assenti 12.9 N max 24.8 Tramontana 47 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:44

