Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e temperature che scenderanno fino a +1,5°C, percepite come -0,4°C. La probabilità di precipitazioni è alta, 85%, ma non si prevedono piogge. La mattina porterà un progressivo schiarimento, con temperature che saliranno a +7,2°C entro mezzogiorno. Sabato, il cielo sarà sereno con temperature attorno a +0,5°C e una percezione di -3,3°C. Domenica, il cielo tornerà coperto, con temperature stabili intorno a +5,9°C e umidità in aumento.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature scenderanno fino a +1,5°C, ma la percezione del freddo sarà accentuata, con una temperatura percepita di -0,4°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 11,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attestandosi all’85%, ma non si prevedono piogge. L’umidità sarà elevata, intorno all’81%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 994 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando a poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo +2,2°C alle 06:00 e arrivando a +7,2°C entro le 12:00. La temperatura percepita varierà da -2,6°C a +4,2°C. Il vento si farà più intenso, con velocità che toccheranno i 17,6 km/h e raffiche fino a 34 km/h. L’umidità scenderà, raggiungendo il 33% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature toccheranno il picco di +7,2°C alle 13:00. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 4,1°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con valori che si manterranno tra i 16 km/h e i 18,2 km/h. L’umidità si manterrà bassa, oscillando tra il 31% e il 36%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a +0,6°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di -3,5°C, rendendo la serata piuttosto fredda. Il vento si attenuerà leggermente, con velocità che varieranno tra i 13 km/h e i 15 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 45%.

Sabato 23 Novembre

Nella notte di Sabato 23 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno basse, con valori di +0,5°C e una temperatura percepita di -3,3°C. La velocità del vento sarà di 12,8 km/h da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 25 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà attorno al 48%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che saliranno lentamente, raggiungendo +3,7°C alle 09:00. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 2,4°C. Il vento si farà più leggero, con velocità che varieranno tra i 5,4 km/h e i 11,8 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, toccando il 37%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 6,9°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà di 6,9°C. Il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 3,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 28%.

Nella sera, il cielo diventerà coperto con temperature che scenderanno a +3,1°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di 1,4°C. Il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 6,1 km/h e i 8 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 46%.

Domenica 24 Novembre

Nella notte di Domenica 24 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si attesteranno attorno ai +3,4°C, con una temperatura percepita di +1,7°C. La velocità del vento sarà di 6,5 km/h da Nord, con raffiche fino a 9,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà attorno al 42%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a +5,2°C alle 09:00. La temperatura percepita sarà di 5,2°C. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 44%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 7,4°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà di 7,4°C. Il vento rimarrà debole, con velocità che varieranno tra i 2,6 km/h e i 4,2 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 45%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a +5,9°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di 5,9°C. Il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 3,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 60%.

Conclusioni

Il fine settimana a Cantù si preannuncia caratterizzato da un clima variabile. Venerdì inizierà con un cielo coperto, ma si schiarirà nel corso della giornata, portando a temperature più miti e serene. Sabato, invece, si presenterà sereno al mattino, ma nel pomeriggio il cielo si coprirà di nubi. Domenica sarà dominata da un cielo completamente coperto, con temperature più stabili e umidità in aumento. Gli amanti del freddo troveranno un weekend ideale, mentre chi cerca temperature più miti dovrà attendere il ritorno del sole.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.