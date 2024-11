Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature attorno ai 6,2°C. La velocità del vento sarà bassa, tra 2,3 km/h e 3,2 km/h, senza precipitazioni significative. Martedì 26 Novembre, si prevedono piogge leggere con temperature tra 6,5°C e 6,8°C e umidità al 87%. Mercoledì 27 Novembre, le piogge continueranno, con temperature tra 7,1°C e 7,3°C. Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà sereno al mattino, ma nel pomeriggio tornerà coperto, con temperature tra 5,8°C e 7°C. Le condizioni meteo saranno prevalentemente umide e variabili.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +6,2°C e +6,4°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento varierà tra 2,3 km/h e 3,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni come Nord Ovest e Ovest – Nord Ovest. Non si registreranno precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa, intorno all’8% fino al 4%. L’umidità si attesterà attorno al 62% e la pressione atmosferica sarà di 1032 hPa.

Durante la mattina, il tempo rimarrà invariato con cielo coperto e temperature che varieranno tra +6,4°C e +7,4°C. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 1,9 km/h e 3,1 km/h, sempre da direzioni occidentali. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che non supererà il 20%. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo coperto. Le temperature si attesteranno tra +6,9°C e +7,4°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori intorno ai 1,7 km/h e 2,7 km/h. Non si registreranno precipitazioni e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno all’8%. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 75%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno tra +6,8°C e +7°C. La velocità del vento sarà di circa 1,6 km/h fino a 2,5 km/h, con direzioni variabili. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, raggiungendo il 34%. L’umidità si attesterà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1023 hPa. Verso la fine della giornata, si registreranno deboli piogge, con un’intensità di 0.1 mm.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, si prevede un proseguimento delle precipitazioni leggere. Le temperature si attesteranno tra +6,5°C e +6,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà molto bassa, oscillando tra 1 km/h e 2,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni come Nord Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si attesterà intorno all’87%. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con valori che varieranno da 0.22 mm a 0.6 mm.

Durante la mattina, le piogge leggere proseguiranno, con temperature che si manterranno tra +6,9°C e +7°C. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori intorno ai 2 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che raggiungeranno il 94%. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 92%.

Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà con cielo coperto e temperature che varieranno tra +6,9°C e +7,5°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che scenderà al 2%. L’umidità rimarrà alta, attorno al 92%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno tra +7,1°C e +7,4°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori intorno ai 1 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 94%. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 94%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, si prevede un proseguimento delle piogge leggere. Le temperature si attesteranno tra +7,1°C e +7,3°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà molto bassa, oscillando tra 1 km/h e 1,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni come Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si attesterà intorno al 95%. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con valori che varieranno da 0.34 mm a 0.43 mm.

Durante la mattina, le piogge leggere proseguiranno, con temperature che si manterranno tra +7,4°C e +7,6°C. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori intorno ai 2,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che raggiungeranno il 10%. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 90%.

Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà con cielo coperto e temperature che varieranno tra +7,6°C e +9,2°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 4,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che scenderà al 4%. L’umidità rimarrà alta, attorno al 73%.

Nella sera, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno. Le temperature si attesteranno tra +6,3°C e +6,9°C. La velocità del vento sarà di circa 2,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +5,8°C e +5,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento varierà tra 4,1 km/h e 5,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si attesterà attorno al 82%.

Durante la mattina, il cielo passerà a coperto, con temperature che varieranno tra +5,1°C e +7°C. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 0,7 km/h e 4,6 km/h. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo coperto. Le temperature si attesteranno tra +5,8°C e +7°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori intorno ai 3,3 km/h. Non si registreranno precipitazioni e la probabilità di pioggia rimarrà bassa. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 73%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno tra +6,1°C e +6,4°C. La velocità del vento sarà di circa 4,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Cantù si presenteranno caratterizzati da un clima prevalentemente nuvoloso e umido, con piogge leggere che interesseranno principalmente i primi due giorni. Le temperature si manterranno su valori miti, senza eccessive escursioni termiche. Si consiglia di prepararsi a condizioni meteo variabili, con un’attenzione particolare alle possibili precipitazioni nei primi giorni della settimana.

