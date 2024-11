Previsioni Meteo Capaccio Paestum: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una direzione variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,1°C. L’umidità sarà alta, intorno al 76%, e i venti soffieranno da est a una velocità di circa 6,2 km/h. Con il passare delle ore, la mattina si presenterà con un cielo ancora sereno, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 14°C intorno alle 10:00. L’umidità scenderà gradualmente, mentre i venti rimarranno leggeri.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di circa 14,4°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 8,7 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 53%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 9,6°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 78%, e i venti continueranno a soffiare da est-sud-est. Anche in questo caso, non si registreranno piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Capaccio Paestum suggeriscono una giornata inizialmente serena, che evolverà verso un cielo più nuvoloso nel pomeriggio e nella sera. Le temperature rimarranno fresche, e i venti leggeri contribuiranno a mantenere un clima gradevole. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità, quindi sarà opportuno prepararsi a condizioni più fresche e variabili.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7° perc. +6° Assenti 6.3 E max 5.5 Levante 77 % 1021 hPa 4 poche nuvole +6.8° perc. +5.6° Assenti 6.9 E max 6.3 Levante 81 % 1020 hPa 7 cielo sereno +8.7° perc. +8.3° Assenti 4.9 E max 6 Levante 76 % 1020 hPa 10 cielo sereno +14° perc. +12.9° Assenti 6.6 OSO max 8.3 Libeccio 54 % 1019 hPa 13 nubi sparse +14.2° perc. +13° Assenti 8.7 OSO max 9.8 Libeccio 53 % 1017 hPa 16 nubi sparse +10.1° perc. +9.1° Assenti 1.4 SSO max 2.6 Libeccio 75 % 1017 hPa 19 cielo coperto +9.6° perc. +9° Assenti 5.9 ESE max 7 Scirocco 77 % 1017 hPa 22 cielo coperto +10.1° perc. +9.2° Assenti 5.8 SE max 7.1 Scirocco 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:39

