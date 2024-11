Previsioni Meteo Capaccio Paestum: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 20 Novembre, Capaccio Paestum si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge diffuse e una copertura nuvolosa quasi totale. Le previsioni meteo indicano un clima fresco, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti sostenuti, provenienti prevalentemente da Ovest, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto frizzante, con raffiche che potranno raggiungere anche i 60 km/h.

Durante la notte, le piogge saranno leggere, con una temperatura che si manterrà attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 94%. Le precipitazioni, seppur moderate, continueranno a cadere, con un’intensità di circa 0.39 mm. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12,9 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, le condizioni meteo si intensificheranno, con piogge moderate che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con valori che toccheranno il 100%. I venti si faranno più forti, con velocità che potranno arrivare fino a 25 km/h e raffiche che supereranno i 40 km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno superare i 1.7 mm.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Le piogge continueranno a essere moderate, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 40%, e i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 30 km/h. Le precipitazioni si attesteranno su valori di circa 1.1 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge si faranno più leggere, ma non si escludono brevi rovesci. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che toccheranno il 100%. I venti continueranno a mantenere una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 60 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Capaccio Paestum indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.2° perc. +12.8° 0.34 mm 11.4 OSO max 22 Libeccio 85 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +13.3° perc. +12.9° 0.24 mm 14.7 OSO max 28 Libeccio 84 % 1011 hPa 7 pioggia moderata +13.7° perc. +13.4° 1.01 mm 18.2 SO max 34 Libeccio 88 % 1010 hPa 10 pioggia moderata +15.7° perc. +15.5° 1.16 mm 24.6 OSO max 42.2 Libeccio 82 % 1008 hPa 13 pioggia moderata +15.8° perc. +15.6° 1.05 mm 29.5 OSO max 46.2 Libeccio 81 % 1006 hPa 16 pioggia moderata +14.8° perc. +14.6° 1.07 mm 28.6 OSO max 53.5 Libeccio 83 % 1004 hPa 19 cielo coperto +14.5° perc. +14° prob. 25 % 35.8 O max 64.8 Ponente 77 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +13.9° perc. +13.4° 0.6 mm 35.7 O max 68.7 Ponente 79 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:37

