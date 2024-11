Previsioni Meteo Capaccio Paestum: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Capaccio Paestum si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante le ore diurne. La copertura nuvolosa sarà limitata, con un cielo che si presenterà per lo più sereno, favorendo così un buon irraggiamento solare. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C nel corso della mattina, per poi scendere leggermente nel pomeriggio. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da est-nord-est, con velocità che varieranno tra i 6 e i 9 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Capaccio Paestum si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà al 50%, mentre l’umidità si manterrà intorno al 74%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 8 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole che lasceranno spazio a un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C intorno alle 10:00. L’umidità scenderà al 37%, favorendo una sensazione di benessere. I venti continueranno a soffiare da est-nord-est, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni meteorologiche. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Capaccio Paestum indicano una giornata di Sabato 9 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un cielo limpido.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.2° perc. +10.4° Assenti 8.9 ENE max 10.6 Grecale 75 % 1025 hPa 4 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° prob. 1 % 8.8 ENE max 9.8 Grecale 74 % 1024 hPa 7 poche nuvole +12.5° perc. +11.4° Assenti 7.9 ENE max 11.8 Grecale 61 % 1024 hPa 10 poche nuvole +19° perc. +17.9° Assenti 2 E max 6.1 Levante 37 % 1023 hPa 13 cielo sereno +18.7° perc. +17.8° Assenti 8.2 OSO max 7.7 Libeccio 43 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.6° perc. +12.8° Assenti 0.3 SO max 2.4 Libeccio 65 % 1021 hPa 19 cielo sereno +11.7° perc. +10.6° Assenti 8.8 ENE max 9.1 Grecale 64 % 1022 hPa 22 poche nuvole +10.7° perc. +9.5° Assenti 9.4 ENE max 12.1 Grecale 66 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:45

