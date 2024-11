Previsioni Meteo Capaccio Paestum: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Capaccio Paestum di Venerdì 15 Novembre indicano un giorno caratterizzato da condizioni prevalentemente serene e temperature fresche. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, con una temperatura che scenderà fino a 8,4°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature, che toccheranno i 10,7°C intorno alle 9:00. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà moderata. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 8,4°C e una percezione termica di 6,7°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,9 km/h proveniente da Nord Est, con una probabilità di precipitazioni dell’80%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e alle 01:00 si passerà a un cielo sereno, con temperature che scenderanno a 7,7°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 12:00, con temperature che varieranno da 6,4°C alle 06:00 fino a 10,5°C alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, oscillando tra il 3% e il 22%. La velocità del vento si manterrà tra i 12 km/h e i 14,7 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera variazione con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10°C e l’umidità aumenterà fino al 74%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 6,5°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e l’umidità si attesterà intorno al 78%. La velocità del vento si manterrà leggera, rendendo la serata fresca ma non particolarmente fredda.

In conclusione, le previsioni meteo per Capaccio Paestum di Venerdì 15 Novembre suggeriscono una giornata prevalentemente serena, con temperature fresche e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il clima autunnale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.7° perc. +5.9° prob. 12 % 10.3 NE max 16.8 Grecale 89 % 1017 hPa 4 poche nuvole +7° perc. +4.7° prob. 7 % 11.8 NE max 18.9 Grecale 88 % 1017 hPa 7 cielo sereno +7.7° perc. +5.5° prob. 3 % 12.6 NE max 21.2 Grecale 85 % 1018 hPa 10 poche nuvole +11.1° perc. +9.9° prob. 16 % 14.7 NE max 28 Grecale 63 % 1018 hPa 13 nubi sparse +10.5° perc. +9.3° prob. 1 % 12.1 NE max 20.5 Grecale 64 % 1019 hPa 16 nubi sparse +8.6° perc. +7.2° Assenti 8.5 NNE max 11.8 Grecale 72 % 1019 hPa 19 nubi sparse +7.6° perc. +6.1° Assenti 8.6 NE max 10.4 Grecale 76 % 1020 hPa 22 poche nuvole +6.8° perc. +5.3° Assenti 8.1 NE max 9.1 Grecale 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:40

