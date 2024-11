Previsioni Meteo Capannori: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Capannori indicano una giornata caratterizzata da un significativo aumento delle precipitazioni, con un passaggio da condizioni inizialmente nuvolose a piogge più intense nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 5°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 76%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 3%, rendendo la notte relativamente tranquilla.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà leggermente, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 10,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 29%, favorendo un miglioramento temporaneo delle condizioni. Tuttavia, già nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100% e a un abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 9°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle ore 16:00, con un incremento dell’intensità delle precipitazioni. Le temperature percepite scenderanno, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 24,7 km/h. Le precipitazioni continueranno a intensificarsi, con valori che potranno superare i 6 mm di pioggia entro la sera.

La sera porterà con sé forti piogge, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, con raffiche che potranno raggiungere i 82,2 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 88%.

In conclusione, le previsioni meteo per Capannori nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità atmosferica. Dopo la giornata di pioggia intensa di Giovedì, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per Venerdì, con un possibile ritorno a cieli parzialmente nuvolosi e temperature più fresche. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.1° perc. +3.2° Assenti 8 ENE max 11.3 Grecale 79 % 1006 hPa 5 nubi sparse +4.9° perc. +3.3° Assenti 7.2 ENE max 7.5 Grecale 80 % 1007 hPa 8 poche nuvole +7° perc. +5.9° Assenti 6.4 ENE max 9.1 Grecale 71 % 1009 hPa 11 poche nuvole +10.4° perc. +9° Assenti 6.6 ESE max 8.9 Scirocco 56 % 1008 hPa 14 cielo coperto +10.3° perc. +9° Assenti 4.6 E max 8.8 Levante 63 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +10.2° perc. +9.4° 0.63 mm 18.5 OSO max 44.5 Libeccio 79 % 1001 hPa 20 forte pioggia +12.1° perc. +11.8° 5.56 mm 21.1 SSO max 52.5 Libeccio 90 % 997 hPa 23 pioggia moderata +14.9° perc. +14.7° 1.47 mm 44.5 SO max 82.2 Libeccio 88 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.