Previsioni Meteo Capannori: il bollettino per domani sabato 16 novembre

Sabato 16 Novembre a Capannori si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che varieranno durante il giorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con piccole variazioni nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C durante le ore più calde, mentre la sera si assisterà a un abbassamento fino a 7,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord Est, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si manterrà intorno ai 6,9°C. L’umidità sarà alta, attorno al 66%, e il vento soffierà leggermente, con velocità che non supererà i 5,4 km/h.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire gradualmente fino a raggiungere i 12,6°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 4%. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro picco, raggiungendo circa 14,3°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole nel tardo pomeriggio. L’intensità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 64%, mantenendo un clima fresco ma gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 7,8°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capannori indicano una giornata di meteo favorevole, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti del sole e del clima fresco troveranno soddisfazione in questo periodo, mentre le notti si presenteranno fresche e serene.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 4.7 NE max 5.1 Grecale 65 % 1024 hPa 5 cielo sereno +6.1° perc. +5.4° Assenti 4.9 NE max 5.4 Grecale 63 % 1024 hPa 8 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.6 ENE max 4.4 Grecale 57 % 1024 hPa 11 cielo sereno +13.6° perc. +12.3° Assenti 3.4 SSE max 2.9 Scirocco 47 % 1023 hPa 14 poche nuvole +14° perc. +12.8° Assenti 3.3 SSO max 3.7 Libeccio 53 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 3.5 NNE max 3.8 Grecale 72 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.1° perc. +8.1° Assenti 4.4 NE max 4.7 Grecale 74 % 1021 hPa 23 poche nuvole +8.2° perc. +8.2° Assenti 3.2 NE max 4.4 Grecale 78 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:48

