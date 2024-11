Previsioni Meteo Capannori: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Capannori indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si attesteranno tra i 6,1°C e i 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un passaggio da nubi sparse al mattino a cielo sereno nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e nord-est, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 49% e il 81%.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 6,8°C, con cielo inizialmente coperto e successivamente con nubi sparse. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 9,7 km/h, con direzione nord-nord est.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 14,9°C intorno a mezzogiorno. Le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo più sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 23%. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore comfort. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 15,1°C alle ore 13:00, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare da est, rendendo il clima particolarmente piacevole per attività all’aperto. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, garantendo un’ottima qualità dell’aria.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7,2°C. Il cielo rimarrà sereno, con occasionali nubi sparse. I venti si faranno più deboli, mantenendo una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Capannori indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma al momento il clima si presenta favorevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.5° perc. +4.6° Assenti 9 NNE max 10.8 Grecale 81 % 1023 hPa 5 nubi sparse +6.1° perc. +4.7° Assenti 7.3 NE max 9.1 Grecale 81 % 1022 hPa 8 nubi sparse +9.4° perc. +8.8° Assenti 5.8 NE max 10.1 Grecale 69 % 1023 hPa 11 nubi sparse +14.2° perc. +13° Assenti 6.3 ENE max 10.1 Grecale 52 % 1022 hPa 14 cielo sereno +14.6° perc. +13.5° Assenti 4.4 E max 8.6 Levante 54 % 1020 hPa 17 cielo sereno +9° perc. +8.4° Assenti 5.6 NNE max 5.2 Grecale 75 % 1020 hPa 20 poche nuvole +7.6° perc. +6.6° Assenti 6.5 NE max 6.4 Grecale 73 % 1021 hPa 23 nubi sparse +7.2° perc. +6.2° Assenti 6.4 NE max 6.3 Grecale 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:51

