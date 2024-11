Previsioni Meteo Capoterra: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Capoterra indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di cieli sereni, con qualche nube sparsa nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 14°C e i 19°C, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 38%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 10%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità intorno ai 5-8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con un leggero calo rispetto alla mattina. I venti rimarranno moderati, con intensità che non supererà i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così le condizioni favorevoli per le attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che scenderanno fino a 14°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto controllo. I venti si attenueranno ulteriormente, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capoterra nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature miti e cieli prevalentemente sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze naturali della zona. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno in queste giornate un’ottima opportunità per esplorare e trascorrere del tempo all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14° perc. +13.8° prob. 22 % 7 NNO max 9.2 Maestrale 87 % 1017 hPa 5 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° prob. 9 % 5.1 NNO max 7.2 Maestrale 84 % 1017 hPa 8 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 5.5 NNE max 12.5 Grecale 75 % 1019 hPa 11 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 8.5 E max 11.8 Levante 61 % 1019 hPa 14 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° Assenti 7.3 SE max 8.6 Scirocco 60 % 1018 hPa 17 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° Assenti 8.5 SE max 11.1 Scirocco 72 % 1019 hPa 20 cielo sereno +15.1° perc. +14.7° Assenti 5.3 SE max 8.2 Scirocco 78 % 1020 hPa 23 poche nuvole +14.4° perc. +14.1° Assenti 0.7 N max 4.1 Tramontana 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:09

