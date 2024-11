Previsioni Meteo Capoterra: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Capoterra di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,7°C, accompagnata da un vento fresco proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, ma non si prevedono piogge significative.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che varieranno tra i 16,8°C e i 17,2°C. Il vento continuerà a soffiare fresco, mantenendo una velocità di circa 24 km/h. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che scenderà fino al 7%.

Nel pomeriggio, le condizioni cambieranno, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,2°C, mentre il vento si farà più intenso, raggiungendo velocità di 25 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori inferiori al 10%.

La sera porterà un ritorno al sereno, con temperature che scenderanno fino a 11,4°C. Il vento si calmerà leggermente, mantenendo comunque una brezza vivace. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che si attesteranno intorno al 5%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capoterra nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di cielo variabili. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi simili, con un’alternanza di sole e nuvole, senza significative variazioni termiche. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, tenendo sempre d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +17° perc. +16.8° prob. 24 % 26.1 O max 46.8 Ponente 78 % 1007 hPa 5 poche nuvole +16.9° perc. +16.7° prob. 25 % 29.6 O max 49.6 Ponente 78 % 1006 hPa 8 poche nuvole +17.2° perc. +17° prob. 61 % 24.3 NO max 42.8 Maestrale 76 % 1008 hPa 11 nubi sparse +16° perc. +15.5° prob. 43 % 22.9 NNO max 33.9 Maestrale 69 % 1011 hPa 14 cielo coperto +15.4° perc. +14.6° prob. 4 % 25.3 NNO max 36.8 Maestrale 59 % 1012 hPa 17 nubi sparse +13.1° perc. +12.1° Assenti 14.2 NO max 29 Maestrale 61 % 1015 hPa 20 poche nuvole +11.9° perc. +10.8° Assenti 14 ONO max 26.9 Maestrale 63 % 1018 hPa 23 cielo sereno +11.4° perc. +10.1° Assenti 12.5 ONO max 23.2 Maestrale 59 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 17:03

