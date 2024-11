Previsioni Meteo Capoterra: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 18 Novembre, Capoterra si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante le ore notturne e diurne. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 13,4°C a un massimo di 20,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra l’83% e l’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,4°C. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest garantirà un clima gradevole, con una velocità del vento che si aggirerà intorno ai 10 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 86%, ma non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza alcuna minaccia di pioggia. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,2 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa. Le temperature inizieranno a scendere, ma si manterranno comunque sopra i 17°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si stabilizzerà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno fino a 14°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata particolarmente gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capoterra indicano una giornata di Lunedì 18 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 13°C e i 20°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un inizio settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.5° perc. +13.2° Assenti 8.4 NO max 9.9 Maestrale 87 % 1016 hPa 5 cielo sereno +13.7° perc. +13.5° Assenti 7.6 NO max 9.1 Maestrale 89 % 1016 hPa 8 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° Assenti 6.4 ONO max 12.1 Maestrale 77 % 1017 hPa 11 poche nuvole +20.4° perc. +20° Assenti 13.5 NO max 21.9 Maestrale 57 % 1016 hPa 14 poche nuvole +19.6° perc. +19.2° Assenti 20.3 ONO max 27.4 Maestrale 61 % 1016 hPa 17 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 10.7 ONO max 22.8 Maestrale 73 % 1016 hPa 20 poche nuvole +15° perc. +14.8° Assenti 9.8 O max 16 Ponente 83 % 1017 hPa 23 cielo sereno +14° perc. +13.7° Assenti 8.4 ONO max 12.6 Maestrale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:05

