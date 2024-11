Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 15°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 22°C nel tardo mattino. Il vento soffierà da est-nord-est con intensità variabile, e l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’89%. La velocità del vento sarà di circa 8,3 km/h, rendendo la brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a salire. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 20,4°C, con un’umidità in calo al 65%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 13 km/h. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22,5°C alle 13:00, con una leggera diminuzione prevista nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si potranno osservare anche delle nubi sparse. L’intensità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 18,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, garantendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. La velocità del vento sarà di circa 12 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,9 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli per attività all’aperto, anche se sarà opportuno tenere in considerazione l’umidità e il vento. Domani, si assisterà a un leggero calo delle temperature, ma senza variazioni drastiche nel clima generale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° Assenti 9 ENE max 10.3 Grecale 89 % 1024 hPa 5 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° prob. 4 % 8.8 ENE max 10.1 Grecale 87 % 1024 hPa 8 cielo coperto +17.3° perc. +17° prob. 8 % 9.8 ENE max 15 Grecale 76 % 1025 hPa 11 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° prob. 4 % 12.3 E max 15.3 Levante 60 % 1024 hPa 14 cielo coperto +22.1° perc. +21.9° Assenti 14.9 E max 16.4 Levante 57 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° prob. 4 % 12.4 E max 22.7 Levante 82 % 1023 hPa 20 cielo coperto +16.5° perc. +16.6° Assenti 12.8 ENE max 26 Grecale 90 % 1024 hPa 23 cielo coperto +16° perc. +16° Assenti 12 ENE max 21.8 Grecale 91 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:15

