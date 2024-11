Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 25 Novembre, Carbonia si presenterà con condizioni di meteo decisamente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per tutta la giornata, senza alcuna copertura nuvolosa, il che garantirà un’ottima visibilità e temperature gradevoli. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 12,3°C durante la notte e i 20,8°C nel corso della mattina. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da est e sud-est.

Durante la notte, le temperature si attesteranno attorno ai 12,3°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’84%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 12,6 km/h e i 13,3 km/h. Non si registreranno precipitazioni, il che contribuirà a mantenere un clima secco e piacevole.

Nella mattina, il termometro inizierà a salire, raggiungendo i 20,8°C entro mezzogiorno. La brezza continuerà a soffiare, con velocità che si manterranno intorno ai 10-12 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo fino al 49%. Le condizioni di meteo sereno favoriranno attività all’aperto e momenti di relax.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 18°C. I venti si faranno più leggeri, con intensità che non supereranno i 9,7 km/h. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà su livelli accettabili, intorno al 62%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 13°C. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra i 5,5 km/h e i 7,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’80%, ma senza alcun rischio di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre caratterizzata da un meteo sereno e temperature miti, ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Gli amanti del sole e delle belle giornate troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 13.1 E max 18 Levante 84 % 1027 hPa 5 cielo sereno +12.3° perc. +11.9° Assenti 12.4 ENE max 16.7 Grecale 88 % 1026 hPa 8 cielo sereno +15.3° perc. +14.9° Assenti 10.5 E max 16.3 Levante 76 % 1026 hPa 11 cielo sereno +20.4° perc. +19.8° Assenti 10.9 SE max 13.9 Scirocco 53 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.3° perc. +19.7° Assenti 11.1 S max 12.7 Ostro 51 % 1022 hPa 17 cielo sereno +14.5° perc. +14.2° Assenti 4.9 SE max 5.5 Scirocco 81 % 1022 hPa 20 cielo sereno +13.5° perc. +13° Assenti 5.9 ENE max 5.7 Grecale 81 % 1023 hPa 23 cielo sereno +12.9° perc. +12.4° Assenti 6.9 E max 6.8 Levante 80 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 17:04

