Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Carbonia di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi e piogge, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 48% alle 85%, e si registrerà una leggera diminuzione della velocità del vento, che si manterrà sotto i 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’83% e il 56%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera e moderata. Le temperature scenderanno progressivamente, passando da 22,4°C a 16°C entro le ore serali. La copertura nuvolosa raggiungerà il 84%, e la velocità del vento varierà, con raffiche che potranno arrivare fino a 11 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare a 1,08 mm.

La sera si presenterà con condizioni simili, con pioggia leggera e temperature stabili intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 88%. Le previsioni meteo indicano che la pioggia potrebbe continuare anche nella notte, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 12%.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo a partire da Venerdì. La giornata di Mercoledì 6 Novembre si presenterà quindi come un giorno di transizione, con temperature miti e piogge intermittenti, mentre le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi nei giorni successivi, portando a un clima più sereno e asciutto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.3° perc. +15.2° Assenti 5.7 ENE max 5.6 Grecale 87 % 1023 hPa 5 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° Assenti 6 ENE max 5.6 Grecale 88 % 1024 hPa 8 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 5.6 E max 6.8 Levante 72 % 1025 hPa 11 nubi sparse +22.2° perc. +22° Assenti 3.9 S max 6.2 Ostro 56 % 1024 hPa 14 nubi sparse +21.7° perc. +21.5° Assenti 5.1 SO max 9.6 Libeccio 60 % 1024 hPa 17 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.72 mm 4.1 NE max 7.2 Grecale 86 % 1024 hPa 20 nubi sparse +16° perc. +15.9° prob. 12 % 6.5 E max 6.4 Levante 88 % 1025 hPa 23 nubi sparse +15.5° perc. +15.5° prob. 7 % 8.4 ENE max 9.5 Grecale 90 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:16

