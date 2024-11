Previsioni Meteo Carbonia: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 12 Novembre a Carbonia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che raggiungeranno i 17,7°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e piogge contribuirà a un aumento dell’umidità, che si attesterà intorno all’86%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e sud-est.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si aggirerà intorno ai 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo l’82%, e si avrà una leggera brezza con velocità del vento di circa 6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 72%, ma non si prevedono piogge significative.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. Le temperature scenderanno leggermente, con valori di circa 14,7°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e si prevederanno accumuli di pioggia fino a 0,9 mm. L’umidità aumenterà, toccando l’88%, mentre il vento sarà debole, con velocità di circa 4,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,7°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 7,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la possibilità di vedere qualche schiarita. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno a circa 15,4°C e l’umidità si attesterà attorno all’80%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità di circa 6,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Carbonia indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Mercoledì e giovedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di giornate più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° prob. 56 % 5.3 ENE max 4.9 Grecale 85 % 1015 hPa 5 pioggia leggera +15° perc. +14.8° 0.4 mm 2.3 NE max 3.6 Grecale 86 % 1014 hPa 8 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.81 mm 5.2 N max 6.6 Tramontana 89 % 1015 hPa 11 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° prob. 87 % 3.9 NO max 7.5 Maestrale 72 % 1014 hPa 14 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° prob. 36 % 6.8 O max 6.2 Ponente 66 % 1013 hPa 17 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° prob. 31 % 4.4 SE max 5 Scirocco 76 % 1014 hPa 20 cielo coperto +15° perc. +14.7° prob. 5 % 6.5 ESE max 8.2 Scirocco 83 % 1016 hPa 23 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° prob. 6 % 7.9 E max 8 Levante 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:11

