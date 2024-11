Previsioni Meteo Carbonia: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 27 Novembre, Carbonia si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un alternarsi di cieli sereni e coperti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con la possibilità di leggere piogge. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,2°C nel tardo mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 13,9 km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con il ritorno di cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18,4°C. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e nella sera, si prevede un nuovo aumento della copertura nuvolosa, portando a cieli coperti e una diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 13,7°C nella tarda serata. L’umidità si manterrà elevata, superando il 90% nelle ore serali.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con poche nuvole e temperature attorno ai 14,2°C, mentre la mattina inizierà con cieli sereni che si trasformeranno in nuvolosi, con la possibilità di piogge leggere. Nel pomeriggio, i cieli si schiariranno nuovamente, offrendo un clima più gradevole, mentre la sera porterà nuovamente nuvole e temperature in calo.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Carbonia indicano un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con cieli sereni previsti per il pomeriggio di Mercoledì. Tuttavia, si dovrà prestare attenzione al ritorno di cieli coperti e a un abbassamento delle temperature nelle ore serali. Le previsioni meteo suggeriscono che, nei giorni successivi, si potrebbero verificare ulteriori oscillazioni tra cieli sereni e nuvolosi, mantenendo un clima tipicamente autunnale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.2° perc. +13.7° Assenti 4.2 ESE max 4.6 Scirocco 80 % 1021 hPa 5 poche nuvole +14.2° perc. +13.9° Assenti 4.8 E max 5 Levante 85 % 1021 hPa 8 poche nuvole +17.1° perc. +17° Assenti 4.4 ESE max 5.6 Scirocco 81 % 1022 hPa 11 poche nuvole +19.9° perc. +19.9° Assenti 8.9 O max 10.2 Ponente 73 % 1022 hPa 14 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° Assenti 13.9 NO max 14.3 Maestrale 72 % 1021 hPa 17 poche nuvole +14.9° perc. +14.8° Assenti 10.2 NNO max 13 Maestrale 90 % 1022 hPa 20 cielo coperto +14.3° perc. +14.1° Assenti 7.6 N max 9.1 Tramontana 88 % 1023 hPa 23 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° Assenti 7.6 N max 8.8 Tramontana 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 17:04

