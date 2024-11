Previsioni Meteo Carbonia: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge leggere al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. La temperatura si manterrà su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti saranno prevalentemente freschi e provenienti da ovest, con intensità variabile.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 24% e il 42%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con una temperatura percepita di 16,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 27,1 km/h da ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 44,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 90%. La temperatura scenderà leggermente a 15,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15,2°C. I venti rimarranno forti, con velocità di circa 18,5 km/h e raffiche che potranno superare i 35 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’80%, con probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 63%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Il cielo sarà coperto, ma le precipitazioni si fermeranno, con temperature che varieranno tra 14,1°C e 14,6°C. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, con intensità che si manterrà attorno ai 25 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando dal 100% al 93%, e l’umidità scenderà fino al 58%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una temperatura percepita di 11,7°C. I venti saranno freschi, con velocità di circa 24,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, creando un clima più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia di Venerdì 22 Novembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il fine settimana più piacevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +17° perc. +16.9° prob. 23 % 32 O max 48.4 Ponente 83 % 1007 hPa 5 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.14 mm 36.4 O max 53.4 Ponente 83 % 1007 hPa 8 pioggia leggera +16° perc. +15.9° 0.21 mm 23.4 NO max 40.8 Maestrale 84 % 1009 hPa 11 cielo coperto +15° perc. +14.5° prob. 66 % 21.5 NNO max 33.9 Maestrale 76 % 1011 hPa 14 cielo coperto +14.6° perc. +13.7° prob. 9 % 25.7 NNO max 39.6 Maestrale 62 % 1013 hPa 17 nubi sparse +13.6° perc. +12.5° prob. 3 % 26.1 NNO max 42.7 Maestrale 59 % 1016 hPa 20 poche nuvole +13.4° perc. +12.3° Assenti 26 NO max 43 Maestrale 58 % 1019 hPa 23 cielo sereno +12.8° perc. +11.5° Assenti 23.9 NO max 42.4 Maestrale 54 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 17:05

