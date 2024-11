Previsioni Meteo Carbonia: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,4°C nel pomeriggio. Tuttavia, il clima sarà influenzato da una certa instabilità, con una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 58%, e il vento si presenterà con una velocità di 12,4 km/h proveniente da Est-Nord Est. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,19 mm.

Nella mattina, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente. Si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e piogge leggere che continueranno a manifestarsi. La temperatura salirà leggermente fino a 21,3°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 62%. Il vento sarà moderato, con raffiche che raggiungeranno i 20 km/h.

Il pomeriggio porterà un lieve miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni e un passaggio a nubi sparse. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 21,4°C, mentre la velocità del vento si ridurrà a 5,7 km/h. Nonostante ciò, ci sarà ancora una probabilità di pioggia, sebbene le precipitazioni saranno assenti.

La sera si presenterà con un cielo prevalentemente sereno, con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 16°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma senza precipitazioni significative. Il vento sarà leggero, contribuendo a un clima più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge e nuvole, ci si aspetta un fine settimana con cieli più sereni e temperature in aumento. Pertanto, si consiglia di approfittare delle schiarite previste per attività all’aperto, mentre è opportuno rimanere preparati per eventuali piogge residue durante la giornata di Venerdì.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.42 mm 12.1 ENE max 19.3 Grecale 92 % 1022 hPa 5 pioggia moderata +15.2° perc. +15.2° 2.14 mm 6.2 N max 6.9 Tramontana 94 % 1023 hPa 8 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.19 mm 14.1 E max 20 Levante 79 % 1022 hPa 11 pioggia leggera +21.3° perc. +21.1° 0.65 mm 9.4 SSE max 12.9 Scirocco 62 % 1022 hPa 14 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° prob. 34 % 5.7 S max 8.3 Ostro 60 % 1022 hPa 17 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° prob. 28 % 3.6 NE max 4.1 Grecale 76 % 1023 hPa 20 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° prob. 1 % 5.8 ENE max 5.5 Grecale 78 % 1024 hPa 23 poche nuvole +16° perc. +15.7° Assenti 6.7 ENE max 6.3 Grecale 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:15

