Previsioni Meteo Cardito: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

Lunedì 25 Novembre a Cardito si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che oscilleranno intorno ai 10°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso fino a diventare completamente coperto nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 14,7°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, superando il 50%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 14°C. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità che non supereranno i 6 km/h. La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, senza precipitazioni significative, e le temperature si manterranno stabili intorno ai 14°C.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 9,8°C. Con l’arrivo della mattina, si passerà a un cielo con nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 14,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo temperature simili e un’umidità che aumenterà fino al 55%. La sera si presenterà con condizioni di cielo nuvoloso, senza variazioni significative nelle temperature.

In conclusione, le previsioni meteo per Cardito indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in queste previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.2° perc. +8.5° Assenti 4.3 NNE max 4.1 Grecale 47 % 1032 hPa 4 cielo sereno +9.8° perc. +9.4° Assenti 5.7 NE max 5.4 Grecale 47 % 1031 hPa 7 nubi sparse +10.4° perc. +8.7° Assenti 4.4 NNE max 4.9 Grecale 44 % 1030 hPa 10 nubi sparse +13.9° perc. +12.4° Assenti 1.4 ONO max 2.2 Maestrale 40 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.7° perc. +13.4° Assenti 3.7 SO max 5.7 Libeccio 47 % 1027 hPa 16 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° Assenti 1.5 NNE max 2.6 Grecale 55 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14.1° perc. +13.1° Assenti 1.5 NE max 3.2 Grecale 56 % 1026 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° Assenti 0.4 SSE max 3.8 Scirocco 59 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:36

