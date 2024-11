Previsioni Meteo Cardito: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Cardito si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nelle prime ore del mattino. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i +13,9°C e i +16,7°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’alta percentuale di umidità che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-est, con intensità variabile.

Durante la notte, le condizioni meteo a Cardito si presenteranno con cielo coperto e temperature stabili intorno ai +14,2°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente fino alle prime ore del mattino.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto e si registreranno le prime piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,16 mm. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,9°C e +14,9°C, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%. I venti saranno leggeri, con direzione est-sud-est, e la probabilità di pioggia sarà contenuta.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature raggiungeranno il picco massimo di +16,7°C. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo un’intensità che non supererà i 10,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con assenza di pioggia.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,4°C, mentre l’umidità si manterrà attorno all’80%. I venti continueranno a essere leggeri, con una leggera diminuzione della loro intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cardito indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata nuvolosa e con piogge leggere, si prevede un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Questo potrebbe portare a giornate più soleggiate e piacevoli, rendendo il clima più gradevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.2° perc. +13.4° prob. 10 % 2 SSE max 5.1 Scirocco 65 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +14.1° perc. +13.4° 0.1 mm 2.7 ESE max 7.4 Scirocco 72 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° prob. 11 % 4.1 ESE max 8.6 Scirocco 78 % 1025 hPa 10 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° prob. 15 % 5.2 ESE max 9.4 Scirocco 78 % 1024 hPa 13 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° prob. 21 % 8.1 SSE max 10.9 Scirocco 72 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° prob. 20 % 5.4 SE max 6.8 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.3° perc. +15° prob. 17 % 4 SE max 4.4 Scirocco 80 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° prob. 16 % 3.4 SE max 3.9 Scirocco 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:36

