Previsioni Meteo Cardito: il bollettino per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Cardito di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. La copertura nuvolosa sarà limitata, permettendo al sole di dominare gran parte della giornata. I venti, moderati e provenienti da Nord Est, contribuiranno a mantenere un clima fresco ma gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,7°C con cielo sereno e una leggera brezza. L’umidità sarà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015 hPa. Queste condizioni favoriranno un riposo tranquillo, senza particolari disturbi meteorologici.

Nella mattina, si prevede un ulteriore lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno circa 12°C entro le 9:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 14 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole per le attività all’aperto. L’umidità scenderà gradualmente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 14°C intorno alle 13:00, mantenendo una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà significativamente la luminosità del sole. Le nubi sparse non supereranno il 35% di copertura, e il vento si attenuerà, con velocità che varieranno tra i 10 e i 13 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portandosi attorno al 24%, rendendo il clima particolarmente gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, attorno ai 1033 hPa, segno di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cardito indicano una giornata di Sabato 23 Novembre caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti meteorologici. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere di passeggiate e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.4° perc. +9.1° Assenti 12.9 NE max 23.9 Grecale 61 % 1016 hPa 4 cielo sereno +9.9° perc. +7.9° Assenti 13.8 NE max 25.5 Grecale 53 % 1020 hPa 7 cielo sereno +9.9° perc. +8.1° Assenti 12.6 NE max 23.2 Grecale 48 % 1024 hPa 10 poche nuvole +12.8° perc. +10.9° Assenti 14.3 ENE max 18.6 Grecale 30 % 1027 hPa 13 cielo sereno +14° perc. +12.1° Assenti 13.7 ENE max 17.2 Grecale 24 % 1028 hPa 16 nubi sparse +12.7° perc. +10.8° Assenti 8.3 NE max 13.4 Grecale 30 % 1030 hPa 19 cielo sereno +11.3° perc. +9.5° Assenti 8.9 NE max 14.7 Grecale 39 % 1032 hPa 22 cielo sereno +10.4° perc. +8.6° Assenti 6 NE max 8.7 Grecale 44 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:37

