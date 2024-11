Previsioni Meteo Cardito: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cardito di Venerdì 22 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 12,9°C e i 17,7°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 59,3 km/h. La giornata inizierà con piogge leggere e, nel corso della mattinata, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, le condizioni meteo a Cardito saranno caratterizzate da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 71%, e il vento si presenterà fresco, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con una velocità di circa 32,1 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,75 mm.

Proseguendo nella mattina, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno, sebbene con intensità variabile. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 17,7°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a toccare l’88% e il vento rimarrà fresco, con velocità che si aggireranno attorno ai 30 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con un accumulo previsto di 1,73 mm entro le 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno a circa 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori attorno al 98%. Le condizioni di vento si attenueranno, ma rimarranno comunque fresche, con velocità che varieranno tra i 21 km/h e i 30 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo diradamento delle nubi. La temperatura scenderà ulteriormente, attestandosi intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 26%, e il vento si presenterà più leggero, con velocità che si aggireranno attorno ai 6,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 55%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cardito di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata inizialmente piovosa, seguita da un miglioramento nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di qualche raggio di sole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.9° perc. +16.7° 0.31 mm 28.9 OSO max 46.8 Libeccio 78 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +16.7° perc. +16.6° 0.49 mm 27.1 OSO max 44.8 Libeccio 82 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +17.2° perc. +17° 0.34 mm 25.9 OSO max 43.3 Libeccio 79 % 1003 hPa 10 pioggia moderata +17.4° perc. +17.2° 1.28 mm 33.3 OSO max 59.3 Libeccio 80 % 1003 hPa 13 cielo coperto +17° perc. +16.4° prob. 34 % 30.7 O max 42.5 Ponente 62 % 1004 hPa 16 nubi sparse +15.5° perc. +14.7° prob. 11 % 16.8 O max 31 Ponente 62 % 1007 hPa 19 nubi sparse +14.2° perc. +13.2° prob. 5 % 6.6 O max 12 Ponente 58 % 1010 hPa 22 nubi sparse +13.8° perc. +12.6° prob. 1 % 9.1 ONO max 19.4 Maestrale 54 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:37

