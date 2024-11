Previsioni Meteo Cardito: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cardito di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole sarà più marcata nel pomeriggio, mentre la sera si presenterà con cielo completamente coperto. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 13 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. L’umidità sarà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa. La mattina continuerà a mantenere il cielo sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 14%. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra i 2 e i 10 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Le nubi sparse inizieranno a coprire il cielo, portando la copertura nuvolosa fino all’80%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11 km/h, mentre l’umidità salirà fino al 65%.

La sera si presenterà con cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno a 14°C. L’umidità raggiungerà il 68%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1015 hPa. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cardito nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili. Lunedì e martedì potrebbero portare ulteriori nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12° perc. +10.8° Assenti 2.2 N max 3.1 Tramontana 58 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11.6° perc. +10.3° Assenti 2.6 NNE max 3.1 Grecale 60 % 1019 hPa 7 cielo sereno +12.1° perc. +11° Assenti 2.1 ENE max 3.6 Grecale 60 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.7° perc. +14.8° Assenti 4.1 SSO max 8.1 Libeccio 55 % 1019 hPa 13 nubi sparse +17° perc. +16.1° Assenti 10.7 SO max 13.9 Libeccio 54 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15.4° perc. +14.6° Assenti 7.9 OSO max 12.7 Libeccio 62 % 1016 hPa 19 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 1.9 O max 4 Ponente 67 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15° perc. +14.3° Assenti 1.3 SO max 5.1 Libeccio 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:40

