Previsioni Meteo Cardito: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Cardito si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose e piovose. Le previsioni meteo indicano che la copertura nuvolosa sarà costante durante tutta la giornata, con piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i 12°C e i 15,5°C, mentre i venti provenienti da Nord Est si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche significative.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 13,5°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura percepita che scenderà a 12,6°C. La mattina si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 15°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,2 km/h, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa fino a metà mattina.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno ulteriormente, toccando i 12,7°C. La pioggia si intensificherà, con accumuli che potranno raggiungere i 0,7 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, e i venti continueranno a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto e piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Le precipitazioni continueranno, con valori che si aggireranno attorno ai 0,43 mm. La probabilità di pioggia rimarrà elevata, raggiungendo il 76%. I venti, pur mantenendo una certa intensità, si presenteranno come una brezza tesa, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Cardito nei prossimi giorni evidenziano una persistenza di condizioni nuvolose e piovose. Domani si prevede un lieve miglioramento, con una possibile attenuazione delle piogge, ma le temperature rimarranno fresche. Dopodomani, le condizioni potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, portando a un clima più secco e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il tempo instabile continuerà a caratterizzare la settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.4° perc. +12.4° Assenti 14.5 NE max 27.1 Grecale 62 % 1018 hPa 4 cielo coperto +12.7° perc. +11.7° Assenti 15 NE max 28.6 Grecale 63 % 1017 hPa 7 cielo coperto +13.4° perc. +12.4° Assenti 15.5 NE max 30 Grecale 59 % 1018 hPa 10 cielo coperto +15.4° perc. +14.2° prob. 5 % 19.9 ENE max 27.6 Grecale 43 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +14.8° perc. +13.5° 0.29 mm 22.9 ENE max 32.8 Grecale 46 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +12.7° perc. +11.9° 0.48 mm 19 ENE max 35.7 Grecale 72 % 1017 hPa 19 pioggia leggera +12.8° perc. +12° 0.13 mm 22.5 NE max 39.1 Grecale 72 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +12.1° perc. +11.3° 0.42 mm 18.6 NE max 33 Grecale 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:44

