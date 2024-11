Previsioni Meteo Cardito: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Cardito si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante le ore diurne. Le previsioni meteo indicano un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, che culminerà in un pomeriggio e una sera con cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C nel primo pomeriggio, per poi scendere verso i 17°C durante la sera. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Durante la notte, Cardito godrà di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si manterrà attorno al 60%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord Est, con una velocità di circa 4-5 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. L’umidità diminuirà, portandosi al 45%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente. La giornata si presenterà quindi ideale per attività all’aperto, grazie anche alla bassa probabilità di precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Le nubi sparse inizieranno a fare la loro comparsa, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 59% entro le ore serali. Le temperature si manterranno attorno ai 20-21°C, ma la sensazione di caldo potrebbe risultare leggermente inferiore a causa dell’aumento dell’umidità, che arriverà fino al 68%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 17°C, e l’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 70%. I venti si faranno più leggeri, mantenendosi intorno ai 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cardito nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. È probabile che nei giorni successivi si verifichino condizioni di maggiore variabilità, con possibilità di piogge. Pertanto, si consiglia di monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.4° perc. +15.7° Assenti 4.8 NE max 6.3 Grecale 61 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.6° perc. +14.9° Assenti 4.3 ENE max 5.8 Grecale 65 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 5 ENE max 6.6 Grecale 59 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.9° perc. +19.2° Assenti 0.5 N max 1.6 Tramontana 47 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21.4° perc. +20.7° Assenti 4.3 OSO max 3.6 Libeccio 44 % 1023 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 8.2 O max 9.3 Ponente 58 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.1° perc. +17.8° Assenti 2.9 NNO max 3.7 Maestrale 69 % 1024 hPa 22 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 2.7 NNE max 3.2 Grecale 69 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:51

