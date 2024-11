Previsioni Meteo Cardito: tutti i dettagli per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 67% e temperature intorno ai 16,9°C. Il vento sarà forte, con velocità di 31,1 km/h e raffiche fino a 50,3 km/h. Durante la mattina, la pioggia aumenterà, con una temperatura che salirà a 18°C. Nel pomeriggio, le precipitazioni diminuiranno e la temperatura scenderà a 16,6°C. La sera porterà un miglioramento, con nubi sparse e una temperatura di 14,8°C. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 67%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,9°C, con una temperatura percepita di 16,7°C. La velocità del vento sarà di 31,1 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 50,3 km/h. L’intensità del vento sarà forte e si registreranno 0,37 mm di pioggia, con un’umidità del 79% e una pressione atmosferica di 1004 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 99%. La temperatura salirà leggermente a 18°C, mentre la temperatura percepita rimarrà stabile a 18°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 33,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 54,3 km/h. Le precipitazioni aumenteranno, con un’intensità di 1,23 mm di pioggia e un’umidità del 79%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con la pioggia che diventerà leggera e la copertura nuvolosa che scenderà al 100%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 16,6°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest con una velocità di 31,2 km/h e raffiche fino a 53 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con 0,15 mm di pioggia e un’umidità del 65%.

Infine, nella sera, il tempo migliorerà ulteriormente, con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 41%. La temperatura scenderà a 14,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di 13,7°C. La velocità del vento diminuirà a 22,2 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 39,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà al 51%.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, pari al 3%. La temperatura sarà di 10,6°C, con una temperatura percepita di 9,3°C. La velocità del vento sarà di 13 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 23,3 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà al 59%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà a 0%. La temperatura salirà a 11,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di 10°C. La velocità del vento sarà di 12,8 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 18,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà al 37%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa del 5%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 13,1°C, con una temperatura percepita di 11,1°C. La velocità del vento sarà di 8,5 km/h, con raffiche fino a 11,5 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si attesterà al 27%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 6%. La temperatura scenderà a 12°C, mentre la temperatura percepita sarà di 10,5°C. La velocità del vento sarà di 3,6 km/h, con raffiche fino a 3,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà al 49%.

Domenica 24 Novembre

La notte di Domenica 24 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 1%. La temperatura sarà di 9,6°C, con una temperatura percepita di 9,3°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 7 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si attesterà al 42%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà a 0%. La temperatura salirà a 12,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di 10,2°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 3,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà al 34%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 14,7°C, con una temperatura percepita di 13,2°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h, con raffiche fino a 4,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si attesterà al 36%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 6%. La temperatura scenderà a 12,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di 10,8°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h, con raffiche fino a 3,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà al 48%.

In conclusione, il fine settimana a Cardito si presenterà con un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da pioggia, Sabato e Domenica offriranno cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti piacevoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.