Previsioni Meteo Carini: il bollettino per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Carini si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 20,1°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si registreranno valori in calo, con picchi di 19,2°C. La sera si concluderà con un cielo sereno e temperature che scenderanno nuovamente a 16°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che varierà tra 16,3°C e 15,7°C. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, oscillando tra i 5,4 km/h e i 6,1 km/h, proveniente principalmente da sud-est. L’umidità si attesterà attorno al 72-74%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1023-1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19,4°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà, con valori che toccheranno l’89% intorno alle 10:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con punte di 4 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 49% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Le nubi sparse si diraderanno leggermente, portando a una copertura nuvolosa che scenderà fino al 55%. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori attorno ai 6,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58-67%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà nuovamente, tornando a un aspetto sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 16°C entro le 21:00. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori che varieranno tra i 4,2 km/h e i 5,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69-70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso, per poi tornare a condizioni serene in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori simili, senza particolari variazioni significative. Gli amanti del sole potranno godere di un clima piacevole, mentre le nubi sparse offriranno momenti di freschezza durante il giorno.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Carini

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 5.5 ESE max 5.8 Scirocco 74 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 6.4 SE max 6.1 Scirocco 72 % 1023 hPa 8 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° Assenti 3.4 SSE max 4.1 Scirocco 59 % 1024 hPa 11 cielo coperto +19.8° perc. +19.1° Assenti 2.3 NNE max 4.5 Grecale 50 % 1024 hPa 14 nubi sparse +19.7° perc. +19.1° Assenti 6.9 NNE max 7.6 Grecale 54 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 3.7 E max 4.8 Levante 67 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.8° perc. +16.3° Assenti 5.2 SE max 5.2 Scirocco 70 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.4° perc. +15.9° Assenti 5.3 SSE max 4.6 Scirocco 69 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 17:01

