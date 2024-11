Previsioni Meteo Carini: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Carini indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 15,9°C e i 19,9°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con intensità variabile. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni saranno di poche nuvole con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 20%, e i venti soffieranno da sud a una velocità di 12,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Nella mattina, ci si aspetta un incremento della temperatura, che raggiungerà i 19,9°C entro le 12:00. Le nuvole sparse copriranno il cielo con una copertura nuvolosa che varierà dal 29% al 35%. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, con intensità crescente fino a 24,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%, garantendo un clima fresco ma piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 10%, e i venti si manterranno tesi, con raffiche che potranno raggiungere i 31,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 69%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 96%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,4°C alle 19:00, per poi scendere a 15,9°C entro le 23:00. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, ma con intensità ridotta, attorno ai 11 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori inferiori al 1%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Carini mostrano un clima variabile, con un possibile aumento della nuvolosità e temperature in lieve calo. Si consiglia di approfittare della giornata di Mercoledì per attività all’aperto, prima dell’arrivo di condizioni più nuvolose nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.8° perc. +15.6° prob. 28 % 11.8 S max 13.5 Ostro 82 % 1015 hPa 5 poche nuvole +15.8° perc. +15.5° prob. 42 % 11.8 S max 15.3 Ostro 80 % 1016 hPa 8 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° prob. 28 % 16.9 S max 25.3 Ostro 73 % 1018 hPa 11 nubi sparse +19.7° perc. +19.4° prob. 18 % 23.5 SO max 31.8 Libeccio 63 % 1018 hPa 14 cielo sereno +19.5° perc. +19.2° prob. 20 % 23.1 SO max 30.6 Libeccio 65 % 1018 hPa 17 cielo sereno +16.9° perc. +16.8° prob. 23 % 18.7 SO max 25.1 Libeccio 80 % 1019 hPa 20 nubi sparse +16.3° perc. +16.1° prob. 1 % 15.8 SO max 20.8 Libeccio 82 % 1019 hPa 23 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° prob. 7 % 11 OSO max 13.7 Libeccio 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:54

