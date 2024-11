Previsioni Meteo Carini: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Venerdì 15 Novembre si presenteranno con un inizio piuttosto piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con un’umidità elevata che raggiungerà valori superiori all’80%. Con il passare delle ore, si prevede una graduale diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento della temperatura, che toccherà i 16°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che varierà dal 12% al 42%. Le temperature percepite si attesteranno tra i 14,5°C e i 15,3°C, mentre il vento soffierà da ovest-nord-ovest con velocità comprese tra 10 km/h e 15 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,78 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge si attenueranno e si passerà a nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, con intensità che raggiungerà i 20 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, rendendo la mattinata più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al minimo. Le temperature raggiungeranno i 16°C, e il vento si manterrà moderato, contribuendo a un clima fresco ma piacevole. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo un comfort termico migliore.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più presenti. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un vento che si farà più leggero. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità rimarrà su livelli moderati.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 15-16°C e condizioni meteo generalmente serene. Questo trend favorirà attività all’aperto e un clima più gradevole per gli abitanti della zona.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.8° perc. +14.5° 0.47 mm 10.7 ONO max 12.6 Maestrale 83 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +15.3° perc. +14.9° 0.59 mm 15.1 NNO max 17.5 Maestrale 78 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +15.9° perc. +15.3° 0.24 mm 21.9 NNO max 25.2 Maestrale 69 % 1018 hPa 11 nubi sparse +15.9° perc. +15.1° prob. 37 % 20.1 NO max 24.4 Maestrale 60 % 1019 hPa 14 cielo sereno +15.9° perc. +15.1° Assenti 17.8 N max 21 Tramontana 60 % 1019 hPa 17 cielo sereno +14.5° perc. +13.8° Assenti 15 NE max 17.2 Grecale 67 % 1020 hPa 20 nubi sparse +14.6° perc. +13.8° Assenti 10 NNE max 11.5 Grecale 63 % 1021 hPa 23 nubi sparse +14.8° perc. +13.8° Assenti 6.3 NNO max 7.8 Maestrale 60 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:53

