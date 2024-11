Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 16,3°C e 19°C, con una percezione termica leggermente inferiore. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da sud e sud-ovest, con velocità che varieranno tra 6,4 km/h e 10,6 km/h. Le precipitazioni si presenteranno costanti durante tutta la giornata, con accumuli che raggiungeranno circa 0,91 mm nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere. La temperatura si attesterà attorno ai 16,9°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 78%. I venti saranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera persisterà, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà sopra il 70%. Anche in questa fase, i venti saranno moderati, contribuendo a un clima umido.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità variabile. L’umidità rimarrà alta, e i venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo un clima fresco e umido.

La sera porterà con sé un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,3°C. La pioggia leggera non accennerà a fermarsi, e l’umidità si manterrà elevata. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini di Domenica 10 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente, con pioggia leggera e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile attenuazione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per avere un quadro più chiaro, sarà necessario monitorare gli aggiornamenti delle previsioni del tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17° perc. +16.8° 0.15 mm 10 SSE max 10.9 Scirocco 79 % 1019 hPa 5 pioggia leggera +16.6° perc. +16.3° 0.66 mm 5.2 S max 5.5 Ostro 79 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +17.6° perc. +17.3° 0.73 mm 8.1 S max 9.5 Ostro 73 % 1018 hPa 11 pioggia leggera +18.9° perc. +18.6° 0.71 mm 9.4 SSO max 13 Libeccio 67 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +18.7° perc. +18.4° 0.79 mm 8 SO max 12.3 Libeccio 67 % 1016 hPa 17 pioggia leggera +17.4° perc. +17.1° 0.24 mm 8.4 S max 9.8 Ostro 74 % 1016 hPa 20 pioggia leggera +16.9° perc. +16.6° 0.3 mm 6.7 SSE max 8.4 Scirocco 75 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +16.3° perc. +16° 0.12 mm 6.6 S max 8.4 Ostro 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:56

