Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Carini si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i +18,3°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri provenienti da sud contribuirà a mantenere un clima piacevole, mentre l’umidità si attesterà attorno al 75%.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo di godere di un cielo limpido.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, che toccheranno i 16,8°C intorno alle 09:00. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero da sud.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 18,3°C. Le previsioni del tempo indicano che l’intensità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con cielo che diventerà parzialmente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, mentre l’umidità continuerà a salire, arrivando al 76%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini indicano una giornata di Martedì 26 Novembre caratterizzata da temperature miti e una progressiva copertura nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere, quindi sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.1° perc. +13.5° Assenti 10.9 S max 10.7 Ostro 74 % 1025 hPa 5 cielo sereno +14° perc. +13.3° Assenti 9.8 S max 9.6 Ostro 73 % 1024 hPa 8 cielo sereno +15.9° perc. +15.2° Assenti 8.4 S max 9.4 Ostro 65 % 1025 hPa 11 cielo sereno +18° perc. +17.3° Assenti 7.7 SSO max 10.9 Libeccio 58 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18° perc. +17.5° Assenti 1.4 SO max 6.2 Libeccio 60 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 5.1 S max 6.6 Ostro 69 % 1023 hPa 20 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° Assenti 8.2 S max 7.9 Ostro 77 % 1024 hPa 23 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 9 S max 8.6 Ostro 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:48

