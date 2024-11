Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13,5°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo sereno che favorirà un buon riposo notturno.

Nella mattina, il clima si presenterà gradevole, con temperature che saliranno fino a 16,5°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri e la direzione prevalente sarà nord-ovest. L’umidità si attesterà attorno al 58%, creando un’atmosfera fresca ma non eccessivamente umida. La visibilità sarà ottima, grazie all’assenza di precipitazioni e alla bassa copertura nuvolosa.

Il pomeriggio continuerà a mantenere condizioni di bel tempo, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,7°C. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a rendere la giornata piacevole, mentre l’umidità rimarrà su valori accettabili, attorno al 58%. Non si prevedono variazioni significative nelle condizioni atmosferiche, con cieli sereni che domineranno il panorama.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 14,4°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, senza segni di precipitazioni. I venti si manterranno leggeri, favorendo una serata tranquilla e fresca, ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini nei prossimi giorni evidenziano una stabilità atmosferica che continuerà a garantire cieli sereni e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, con un clima che si manterrà favorevole anche nei giorni successivi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un weekend all’insegna della tranquillità e del sole.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.5° perc. +12.6° Assenti 8 N max 9.1 Tramontana 66 % 1021 hPa 5 cielo sereno +13.2° perc. +12.4° Assenti 9.2 NNE max 10.1 Grecale 69 % 1022 hPa 8 cielo sereno +14.8° perc. +14° Assenti 4.1 NNE max 6.3 Grecale 61 % 1022 hPa 11 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 7.6 ONO max 11 Maestrale 57 % 1022 hPa 14 cielo sereno +16.7° perc. +15.9° Assenti 10.9 NO max 13.9 Maestrale 58 % 1021 hPa 17 cielo sereno +14.9° perc. +14.2° Assenti 9 N max 10 Tramontana 66 % 1021 hPa 20 cielo sereno +14.4° perc. +13.7° Assenti 4.8 NO max 7 Maestrale 67 % 1022 hPa 23 cielo sereno +14.4° perc. +13.6° Assenti 6.1 ONO max 9 Maestrale 68 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:52

