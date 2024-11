Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1023 hPa, mentre l’umidità rimarrà piuttosto alta, intorno al 76%.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, favorendo un aumento graduale della temperatura che raggiungerà i 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 8 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 56%. Le condizioni di precipitazioni rimarranno assenti, permettendo di godere di una mattinata serena.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi con nubi sparse, e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 20°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11 km/h, ma senza particolari raffiche. L’umidità rimarrà intorno al 60%, mantenendo un clima fresco ma non sgradevole. Anche in questo intervallo, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo continuerà a essere nuvoloso, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, e non si registreranno eventi di pioggia. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni miti e nuvolose. Domenica si prevede un leggero miglioramento, con un aumento della copertura di sole, mentre lunedì e martedì potrebbero portare un incremento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, anche se è sempre consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 3.5 SSE max 2.9 Scirocco 75 % 1023 hPa 5 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° Assenti 4.4 SE max 4.4 Scirocco 73 % 1022 hPa 8 poche nuvole +18.6° perc. +18.2° Assenti 4.5 E max 6.1 Levante 65 % 1023 hPa 11 poche nuvole +20.4° perc. +20° Assenti 7.3 NE max 8.2 Grecale 57 % 1022 hPa 14 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° Assenti 10.6 NE max 11 Grecale 57 % 1021 hPa 17 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° Assenti 11.1 ENE max 12.8 Grecale 69 % 1022 hPa 20 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 8.5 E max 9.3 Levante 70 % 1023 hPa 23 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 9.4 E max 10.3 Levante 69 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:04

