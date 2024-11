Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di piogge leggere e nuvolosità variabile. I dati raccolti suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori miti, mentre il vento si presenterà prevalentemente debole.

Durante la notte, il cielo risulterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 17,3°C e una copertura nuvolosa dell’87%. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attestandosi al 71%. Con l’avanzare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare, con l’arrivo di nubi sparse.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere, con temperature che varieranno tra 16,8°C e 19,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, superando il 90%, e la probabilità di pioggia rimarrà significativa. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-est, con velocità intorno ai 7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 96%, e la probabilità di pioggia rimarrà elevata. Anche in questo frangente, i venti si presenteranno deboli, contribuendo a mantenere un clima umido.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 18,5°C. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 41%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini di Venerdì 8 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge leggere e nuvolosità persistente. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, rendendo il clima più gradevole. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo, programmando le loro uscite in base alle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.1° perc. +16.9° prob. 9 % 7.5 SE max 8.9 Scirocco 76 % 1024 hPa 5 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.26 mm 7.8 SE max 8.6 Scirocco 76 % 1025 hPa 8 pioggia leggera +18.8° perc. +18.4° 0.11 mm 3.7 SE max 6 Scirocco 66 % 1025 hPa 11 pioggia leggera +19.6° perc. +19.2° 0.32 mm 5.5 ONO max 5.4 Maestrale 63 % 1025 hPa 14 pioggia leggera +19.4° perc. +19.1° 0.3 mm 5.5 NE max 4.8 Grecale 66 % 1024 hPa 17 pioggia leggera +18.6° perc. +18.4° 0.54 mm 5.4 E max 6.6 Levante 70 % 1024 hPa 20 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° prob. 42 % 2.8 SSE max 4.4 Scirocco 70 % 1025 hPa 23 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 30 % 3.3 S max 3.6 Ostro 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:58

