Previsioni Meteo Carpi: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Carpi indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime che non supereranno i 9°C. La presenza di piogge leggere e moderate nel pomeriggio e in serata rappresenterà un elemento significativo da considerare per chi ha in programma attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa sarà al 59%, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 5°C e i 9°C. Le nubi sparse si faranno più presenti, ma non si registreranno precipitazioni significative. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 8°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 79%. Le precipitazioni, seppur leggere, potrebbero rendere il clima più umido e fresco. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con direzione prevalentemente da Est.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge che diventeranno moderate. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità toccherà punte del 90%. Le raffiche di vento aumenteranno, rendendo l’atmosfera più frizzante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carpi nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con un possibile miglioramento solo nel weekend. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto. La presenza di piogge e temperature fresche caratterizzerà la settimana, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato e la preparazione per eventuali rovesci.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.4° perc. +3.3° prob. 12 % 16.7 SE max 27.7 Scirocco 80 % 1007 hPa 4 nubi sparse +5.6° perc. +4.7° prob. 14 % 5.1 ESE max 7.3 Scirocco 83 % 1008 hPa 7 nubi sparse +4.9° perc. +4.9° Assenti 2.9 NO max 3.9 Maestrale 84 % 1009 hPa 10 poche nuvole +7.7° perc. +7.7° Assenti 0.6 O max 1.3 Ponente 67 % 1010 hPa 13 nubi sparse +9.1° perc. +8.1° Assenti 7.2 E max 7.3 Levante 57 % 1006 hPa 16 nubi sparse +7.5° perc. +5.6° Assenti 10 E max 16.3 Levante 67 % 1001 hPa 19 pioggia leggera +6.8° perc. +6.8° 0.49 mm 1.6 OSO max 4.5 Libeccio 78 % 998 hPa 22 pioggia moderata +6° perc. +3.4° 1.02 mm 12.4 N max 18.8 Tramontana 90 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:41

