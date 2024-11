Previsioni Meteo Carpi: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carpi di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature fresche e una copertura nuvolosa variabile. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con l’arrivo di poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 6°C, con una leggera brezza da ovest. Nella mattina, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 8°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una predominanza di nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 7-8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere provenienti da nord-ovest. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà nuovamente.

In sintesi, Lunedì 25 Novembre a Carpi si prevede una giornata con un inizio fresco e nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio più mite e nuvoloso, per poi tornare a temperature più fresche in serata. Le previsioni meteo per i prossimi giorni mostrano un trend simile, con temperature che si manterranno fresche e una variabilità della copertura nuvolosa. Si consiglia di prepararsi a un clima tipicamente autunnale, con la possibilità di brevi schiarite durante il giorno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +5.5° perc. +4.5° Assenti 5.4 ONO max 6.4 Maestrale 63 % 1032 hPa 4 cielo sereno +4.6° perc. +3.2° Assenti 6.3 O max 7.4 Ponente 69 % 1030 hPa 7 poche nuvole +4.8° perc. +4.8° Assenti 4.4 O max 5.1 Ponente 73 % 1030 hPa 10 nubi sparse +7.7° perc. +7.7° Assenti 2.3 NO max 3 Maestrale 67 % 1029 hPa 13 nubi sparse +8.4° perc. +7.9° Assenti 5.1 NNO max 4.6 Maestrale 70 % 1026 hPa 16 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.9 N max 3.1 Tramontana 82 % 1025 hPa 19 poche nuvole +6° perc. +6° Assenti 1.8 NNO max 1.8 Maestrale 87 % 1025 hPa 22 nubi sparse +6.7° perc. +6.7° Assenti 1.5 N max 1.8 Tramontana 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:39

