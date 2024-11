Previsioni Meteo Carpi: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Carpi si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature oscilleranno tra +7,4°C e +8,3°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. I venti saranno leggeri, provenienti da est, con velocità che varieranno tra 5,2 km/h e 7,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a +11,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, attorno ai 10 km/h, mentre l’umidità scenderà leggermente, raggiungendo il 66%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa, intorno all’8%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno un massimo di +12,9°C alle 14:00, mantenendosi stabili attorno ai +12°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà tra 6,7 km/h e 10,5 km/h. L’umidità continuerà a oscillare tra il 62% e il 66%, senza segnalazioni di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +8°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con venti leggeri e umidità che si manterrà attorno al 70%. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, con il rischio di pioggia che rimarrà assente.

In conclusione, le previsioni meteo per Carpi indicano una giornata di Martedì 12 Novembre caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede una certa stabilità nelle condizioni meteo, con temperature simili e una continua copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per sperare in schiarite nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.1° perc. +6.8° Assenti 7.7 E max 13.4 Levante 70 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.4° perc. +6.2° Assenti 7.3 E max 12.1 Levante 75 % 1021 hPa 7 cielo coperto +8.1° perc. +6.8° Assenti 7.9 NE max 21.7 Grecale 75 % 1023 hPa 10 cielo coperto +10.7° perc. +9.6° Assenti 10.6 ENE max 23 Grecale 67 % 1024 hPa 13 cielo coperto +12.5° perc. +11.5° prob. 8 % 10.5 ENE max 19.3 Grecale 63 % 1023 hPa 16 cielo coperto +10.4° perc. +9.4° Assenti 6.7 ENE max 10.4 Grecale 70 % 1023 hPa 19 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 4.3 NNE max 5.1 Grecale 69 % 1024 hPa 22 cielo coperto +7.7° perc. +6.9° Assenti 5.7 ONO max 6.5 Maestrale 72 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:48

