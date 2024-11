Previsioni Meteo Carpi: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Carpi si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera con cielo coperto. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno fresche durante tutto il giorno, con valori massimi che raggiungeranno i 8,3°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando attorno al 50-57%.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 3°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di godere di un cielo stellato. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che inizieranno a comparire. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 6°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, rendendo l’aria fresca ma non particolarmente fredda.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con nubi sparse che diventeranno sempre più dense. Le temperature massime si stabiliranno attorno agli 8°C, con una percezione di freddo accentuata dall’umidità e dal vento leggero. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà presente, contribuendo a mantenere una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si svolgerà senza pioggia.

Con l’arrivo della sera, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 4°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 57%, e il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, e la notte si presenterà tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carpi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di temperature fresche e cieli variabili. Domenica si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre nei giorni successivi si potrebbero verificare condizioni di instabilità atmosferica. Sarà quindi importante tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti e cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +3.1° perc. -0.3° Assenti 13.1 O max 34.1 Ponente 48 % 1020 hPa 4 cielo sereno +2.2° perc. -1° Assenti 11.7 ONO max 27.3 Maestrale 55 % 1023 hPa 7 poche nuvole +2.1° perc. -1.3° Assenti 12.1 ONO max 28.1 Maestrale 58 % 1026 hPa 10 poche nuvole +6.2° perc. +3.6° Assenti 12.6 ONO max 19.6 Maestrale 46 % 1028 hPa 13 cielo coperto +8.3° perc. +7° Assenti 8.2 NO max 10.3 Maestrale 41 % 1028 hPa 16 nubi sparse +5.7° perc. +5.7° Assenti 4.1 O max 4.5 Ponente 52 % 1030 hPa 19 cielo coperto +5° perc. +5° Assenti 3.1 ONO max 3.1 Maestrale 54 % 1031 hPa 22 cielo coperto +4.3° perc. +4.3° Assenti 3.1 NNO max 3 Maestrale 57 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:40

