Previsioni Meteo Carrara: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carrara di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche durante la mattina. La copertura nuvolosa sarà praticamente totale, con un’alta umidità che si attesterà intorno all’80-90%. Le temperature si manterranno tra i 11,5°C e i 14,3°C, mentre il vento soffierà da direzione sud con intensità variabile.

Nel dettaglio, la notte inizierà con poche nuvole, ma già dalle prime ore del mattino il cielo si coprirà completamente. Le previsioni del tempo per le prime ore della giornata mostrano piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata. Alle 06:00, la temperatura sarà di circa 12,8°C e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con una pioviggine che porterà a un accumulo di circa 0.36mm. La situazione non migliorerà fino a metà giornata, con piogge moderate attese tra le 10:00 e le 11:00, quando le temperature raggiungeranno i 13,9°C.

Nel pomeriggio, le piogge si manterranno leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, ma con un’intensità minore rispetto alla mattinata. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 5 e i 12 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno tra l’86% e il 95%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,7°C. Le piogge, sebbene leggere, continueranno a cadere, con accumuli che si manterranno sotto i 0.35mm. La situazione meteo rimarrà instabile, con un’alta umidità che si manterrà sopra il 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Carrara di Domenica 17 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +12° perc. +11.4° 0.11 mm 4.6 SE max 6.6 Scirocco 83 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +12.6° perc. +12.2° 0.23 mm 4.1 SSO max 8.7 Libeccio 89 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +13.2° perc. +12.9° 0.33 mm 1.8 OSO max 6.4 Libeccio 90 % 1017 hPa 11 pioggia moderata +13.9° perc. +13.7° 1.4 mm 12.8 SSO max 18.9 Libeccio 91 % 1016 hPa 14 pioggia leggera +14.2° perc. +14.1° 0.6 mm 9.5 S max 14.9 Ostro 91 % 1013 hPa 17 pioggia leggera +14.1° perc. +13.9° 0.34 mm 7 S max 11.2 Ostro 91 % 1013 hPa 20 pioggia leggera +14° perc. +13.8° 0.31 mm 5.8 S max 10.9 Ostro 89 % 1013 hPa 23 pioggia leggera +13.7° perc. +13.4° 0.33 mm 4.5 SSE max 9.4 Scirocco 90 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.