Previsioni Meteo Carrara: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

Lunedì 4 Novembre a Carrara si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e serene. Le previsioni del tempo indicano un cielo completamente sereno per tutta la giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14°C durante la notte, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio si raggiungeranno punte massime di circa 19°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, Carrara godrà di un cielo sereno con una temperatura che si aggirerà attorno ai 15°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 68%, ma non si registreranno precipitazioni. La mattina seguirà la stessa tendenza, con un cielo limpido e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 18°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà debole, proveniente principalmente da Nord Est.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a scendere lentamente, stabilizzandosi intorno ai 17°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e non si prevedono variazioni significative. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. La brezza leggera contribuirà a mantenere un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 15°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità si manterrà alta, ma senza alcun rischio di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Carrara indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre all’insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo inizio di Novembre un periodo favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.6° perc. +13.9° Assenti 4.9 NE max 4.2 Grecale 66 % 1025 hPa 5 cielo sereno +14.2° perc. +13.4° Assenti 5.5 NE max 4.8 Grecale 66 % 1025 hPa 8 cielo sereno +16.6° perc. +15.8° Assenti 1.5 ENE max 3.2 Grecale 61 % 1025 hPa 11 cielo sereno +18.8° perc. +18.2° Assenti 4.6 SO max 2.2 Libeccio 57 % 1025 hPa 14 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 4.1 OSO max 3.2 Libeccio 62 % 1024 hPa 17 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° Assenti 3.9 NNE max 4.1 Grecale 74 % 1024 hPa 20 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° Assenti 5.2 NNE max 4.7 Grecale 75 % 1025 hPa 23 cielo sereno +14.8° perc. +14.3° Assenti 5.1 NE max 4.4 Grecale 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:02

